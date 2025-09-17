HABER

Kocaeli 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Kocaeli 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C, gece ise 17°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, sonbaharın başlangıcına uygun.

18 Eylül Perşembe ve 19 Eylül Cuma günlerinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar gündüz sıcaklıklarını 22-23°C aralığına düşürecek. Gece sıcaklıkları ise 13-14°C seviyelerinde kalacak. 20 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 25°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Sağanak yağışların beklendiği günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kalın giysiler tercih ederek üşümekten kaçınabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için bol su içmeyi ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin.

hava durumu Kocaeli
