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Kocaeli 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak.

Kocaeli 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 31°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Nem oranı %69 olacak. Rüzgar hızı 18.7 km/saat olarak tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C, 20 Haziran Cuma günü ise 32°C'ye yükselmesi öngörülüyor. 21 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu günün gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve artan nem oranıyla birlikte, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Ayrıca bol su tüketmek de faydalıdır. 21 Haziran Cumartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi gerekiyor. Gerekli önlemleri almak da önemli olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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