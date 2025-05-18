Kocaeli 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19°C, en düşük 8°C civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 10°C olarak bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 21°C, en düşük 10°C civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir fikir. Hava koşullarına göre plan yaparken, açık hava etkinlikleri için hava durumu kontrol edilmelidir. Gerekirse planlar esnek tutulmalıdır.