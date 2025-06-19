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Kocaeli 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu açık ve güneşli olacak.

Kocaeli 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığının 30°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %69 civarında olacak. Rüzgar hızı 16.6 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 20 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 32°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 21 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışların görülmesi ve hava sıcaklığının 26°C civarında olması tahmin ediliyor. 22 Haziran Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüksek olması, hassas bünyeler için sağlık riskleri oluşturabilir. Sıcak havalarda bol su tüketimi önemlidir. Ayrıca hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve güneş koruyucu ürünler kullanılması cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sağanak yağışların beklendiği günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı ve dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bu tür hava koşullarında hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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