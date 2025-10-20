Kocaeli 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 20 Ekim Pazartesi günü hava durumu, gece saatlerinde etkili olan yağışların ardından parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 14°C civarında ölçülecek. Nem oranı ise %88 olarak belirlenecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 18°C'ye çıkacak. Öğleden sonra hava sıcaklığı 20°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali ise düşük kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Salı günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklık 21°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte hava genel olarak parçalı bulutlu kalacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman olması, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Sabaha ve akşama karşı serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle hassas bünyeler için bu durum geçerlidir. Gün boyunca güneşli havanın keyfi, açık hava etkinlikleri için idealdir. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak plan yapmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafet ve aktiviteler seçmeniz önemlidir.