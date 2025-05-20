Kocaeli 20 Mayıs Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında ölçülecek. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %78 seviyelerinde seyredecek.

21 Mayıs Çarşamba günü hava daha sıcak ve çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 14°C civarında kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 23 km hızla esecek. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak.

22 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 31°C'ye kadar yükselecek. Gündüz güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 15°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden saatte 2 km hızla esecek. Nem oranı %59 seviyelerinde kalacak.

23 Mayıs Cuma günü de sıcaklık 31°C civarında olacak. Hava güneşli kalacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 31°C, gece ise 16°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 3 km hızla esecek. Nem oranı %77 seviyelerinde seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli günlerin devam etmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gerekmektedir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sağlayacak. Yine de aşırı sıcakların etkisiyle güneş çarpması riski artabilir. Uzun süreli açık hava aktivitelerinden kaçınmak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak ve vücut sağlığını korumak için önlemler almak önemlidir.