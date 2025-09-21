HABER

Kocaeli 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu çok bulutlu olacaktır.

Sıcaklıklar ilçelere göre değişiklik gösterecek. Merkezde en düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 27°C olacak. Gölcük ve Dilovası'nda en yüksek sıcaklık 29°C bekleniyor. Kartepe'nin yüksek kesimlerinde sıcaklık 9°C ile 14°C arasında seyredecek. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken güneş çarpmasına karşı dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneşten korunmak ve bol su içmek sağlık açısından önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız hava durumunu kontrol etmelisiniz. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur.

