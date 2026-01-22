Çorum'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 7 yaralı

Kaza, Sungurlu ilçesi Karaçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle A.K. idaresindeki 06 FAF 477 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi netiesinde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan alana saplanarak durabildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

