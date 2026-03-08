HABER

Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

Beylikdüzü’nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Şubat’ta Beylikdüzü’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye silah çekti.

O ANLAR KEMARAYA YANSIDI

Çevrede bulunan site güvenliklerinin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi. Kendisine silah çekilen sürücü, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan incelemelerde silah çeken kişinin Y.E.G. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Y.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

