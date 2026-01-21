Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

ABD Başkanı Trump ile Avrupa arasında Grönland krizi yaşanmıştı. Trump, 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Bu ülkeler: Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya

TRUMP ANLAŞMAYI DUYURDU

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

GÜMRÜK TARİFELERİ DURDU

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

GRÖNLAND'A ALTIN KUBBE SİSTEMİ

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

