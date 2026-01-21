HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ifade etti. Trump anlaşma nedeniyle 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

ABD Başkanı Trump ile Avrupa arasında Grönland krizi yaşanmıştı. Trump, 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Bu ülkeler: Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı Grönland adımı! 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi kararı

TRUMP ANLAŞMAYI DUYURDU

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu 1

GÜMRÜK TARİFELERİ DURDU

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu 2

GRÖNLAND'A ALTIN KUBBE SİSTEMİ

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'den Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısıİsrail'den Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "Kulaklarıma inanamadım"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "Kulaklarıma inanamadım"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.