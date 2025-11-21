Kocaeli 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 12,4°C. En yüksek sıcaklık ise 22,9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 civarında. Rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:54. Gün batımı saati ise 17:38 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 22 Kasım Cumartesi günü kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 12°C. En yüksek sıcaklık ise 22,6°C olarak öngörülüyor. 23 Kasım Pazar günü hava biraz daha ısınacak. En düşük sıcaklık 15,1°C. En yüksek sıcaklık 23,7°C seviyelerine ulaşacak. 24 Kasım Pazartesi günü yoğun çiseleyen yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 7,9°C, en yüksek sıcaklık 18,3°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Kapalı ve bulutlu günlerde soğuk havaya dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Trafikte hız limitlerine uymak güvenli sürüş için önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmek en aza indirilebilir.