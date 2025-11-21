HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Kasım 2025 Cuma günü beklenen hava durumu genelde kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık sırasıyla 12,4°C ile 22,9°C arasında değişecek. Bu süreçte hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle yağmurun etkili olacağı günlerde yolda kayganlık yaşanabilir. Hava şartları dolayısıyla, dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve su geçirmeyen kıyafetler tercih etmek önem taşıyor. Hava durumu hazırlıklarıyla olumsuz etkilerin azaltılması mümkün.

Kocaeli 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kocaeli'de 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 12,4°C. En yüksek sıcaklık ise 22,9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 civarında. Rüzgar hızı 4,1 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:54. Gün batımı saati ise 17:38 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 22 Kasım Cumartesi günü kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 12°C. En yüksek sıcaklık ise 22,6°C olarak öngörülüyor. 23 Kasım Pazar günü hava biraz daha ısınacak. En düşük sıcaklık 15,1°C. En yüksek sıcaklık 23,7°C seviyelerine ulaşacak. 24 Kasım Pazartesi günü yoğun çiseleyen yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 7,9°C, en yüksek sıcaklık 18,3°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Kapalı ve bulutlu günlerde soğuk havaya dikkat edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Yağmur nedeniyle yolların kayganlaşabileceği unutulmamalıdır. Trafikte hız limitlerine uymak güvenli sürüş için önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmek en aza indirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!Konforlu seyahatin sırı SAMSONITE çantada dev fırsat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.