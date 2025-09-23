Kocaeli 23 Eylül Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gün içinde hava sıcaklıkları 16°C ile 28°C arasında değişecektir. Nem oranı %33 ile %58 arasında seyredecek. Rüzgar, batı-güneybatı yönünden saatte 2.28 km hızla esecek. Bu şartlar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilecektir. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %36 ile %71 arasında değişecektir. Rüzgar, yine batı-güneybatı yönünden saatte 2.28 km hızla esecektir. 25 Eylül Perşembe günü de hava sıcaklıkları 16°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %33 ile %58 arasında değişecektir. Rüzgar, aynı hızda esecek. 26 Eylül Cuma günü ise hava sıcaklıkları 14°C ile 27°C arasında tahmin edilmektedir. Nem oranı %33 ile %58 aralığında kalacaktır. Rüzgar durumu da değişmeyecek. Bu günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık görünmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, dışarıda rahatça vakit geçirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Özellikle hassas bünyeler için hafif üst giyim önerilmektedir. Düşük nem oranı, cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanımı tavsiye edilmektedir. Rüzgarın hafif esmesi, açık hava aktivitelerini olumsuz etkilemeyecektir. Genel olarak, bu dönemde ılıman ve açık hava beklenmektedir.