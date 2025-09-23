HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 23 Eylül Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kocaeli 23 Eylül Salı hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gün içinde hava sıcaklıkları 16°C ile 28°C arasında değişecektir. Nem oranı %33 ile %58 arasında seyredecek. Rüzgar, batı-güneybatı yönünden saatte 2.28 km hızla esecek. Bu şartlar açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilecektir. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklıkları 15°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %36 ile %71 arasında değişecektir. Rüzgar, yine batı-güneybatı yönünden saatte 2.28 km hızla esecektir. 25 Eylül Perşembe günü de hava sıcaklıkları 16°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %33 ile %58 arasında değişecektir. Rüzgar, aynı hızda esecek. 26 Eylül Cuma günü ise hava sıcaklıkları 14°C ile 27°C arasında tahmin edilmektedir. Nem oranı %33 ile %58 aralığında kalacaktır. Rüzgar durumu da değişmeyecek. Bu günlerde hava koşulları ılıman ve açık olacaktır.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve açık görünmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, dışarıda rahatça vakit geçirebilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Özellikle hassas bünyeler için hafif üst giyim önerilmektedir. Düşük nem oranı, cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanımı tavsiye edilmektedir. Rüzgarın hafif esmesi, açık hava aktivitelerini olumsuz etkilemeyecektir. Genel olarak, bu dönemde ılıman ve açık hava beklenmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan ABB'ye yönelik soruşturma sonrası ilk açıklamaMansur Yavaş'tan ABB'ye yönelik soruşturma sonrası ilk açıklama
Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?Melih Gökçek ABB operasyonunu önceden mi haber verdi?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.