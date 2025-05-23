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Kocaeli 23 Mayıs Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 23 Mayıs Cuma hava durumuna göre yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Kocaeli 23 Mayıs Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de, 23 Mayıs 2025 Cuma günü, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 13°C ile 22°C arasında değişeceği bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 13,7 km hızla esecek. Nem oranı %73 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının daha bunaltıcı hale gelmesine neden olabilir.

Cumartesi günü, 24 Mayıs 2025, hava koşullarının sakinleşmesi öngörülüyor. Bulutlu ve güneşli bir gün geçireceğimiz tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 13°C ile 17°C arasında olması bekleniyor. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Bu, hava koşullarının daha rahatlatıcı hale gelmesine yardımcı olacaktır.

Pazar günü, 25 Mayıs 2025, hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Artan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 16°C ile 32°C arasında değişeceği öngörülüyor. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği ve yağışların devam edeceği görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmesi önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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