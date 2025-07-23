Kocaeli 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 20°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 34°C civarında olması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum yaratıyor.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak havalarda aşırı ısınmayı önlemek için bol su içmek gerekir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli aralıklarla serinlemek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirecektir.