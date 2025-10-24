Kocaeli 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 17°C civarında. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25°C'ye yükselecek. Hava, öğle saatlerinde de parçalı bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C'ye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C'ye gerileyecek. Fırtınalı ve yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar 11 km/saat hızlanacak. Akşam saatlerinde rüzgar 8 km/saat olacak. Gece saatlerinde rüzgar 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %80, öğle %48, akşam %61 ve gece %81 seviyelerinde bulunacak.

Cumartesi günü hava serinleyecek. En düşük sıcaklık 13.9°C, en yüksek sıcaklık 20.9°C olacak. Pazar günü daha sıcak bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 13.9°C, en yüksek sıcaklık 25.8°C olması öngörülüyor. Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağış ve rüzgar etkili olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda sürüş koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Nem oranı yüksek saatlerde solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması önemlidir.