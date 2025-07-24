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Kocaeli 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, en yüksek sıcaklığın 35°C olacağı güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kocaeli 24 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de 24 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %72 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı doğu yönünden saatte yaklaşık 19 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 25 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 34°C, 26 Temmuz Cumartesi günü 34°C, 27 Temmuz Pazar günü ise 37°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %72 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızları doğu yönünden saatte 18 km ile 20 km arasında tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önemlidir. Yüksek nem oranı terlemenin etkisini azaltır. Bu durum vücut ısısının düşmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, sıcak çarpması riskini artırır. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak ve gerektiğinde serin alanlara sığınmak önemlidir.

Rüzgar hızlarının düşük olması nedeniyle, deniz kenarında veya açık alanlarda serinlemek isteyenlerin dikkatli olması gerekmektedir. Rüzgarsız hava, terin buharlaşmasını engeller. Bu da vücut ısısının daha hızlı yükselmesine neden olabilir. Denize girmeyi planlayanların, deniz suyunun sıcaklığını ve akıntı durumunu kontrol etmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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