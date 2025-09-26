HABER

Kocaeli 26 Eylül Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Eylül Cuma hava durumu parçalı bulutlu olacak. İşte detaylar...

Kocaeli'de 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 16°C, öğlede 23°C, akşamda 16°C ve gece 14°C olacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Rüzgarın hızı saatte 6 km ile 17 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %91, öğle %64, akşam %87 ve gece %97 seviyelerinde olacak.

Cumartesi günü hava çok bulutlu. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Pazar günü hava yine bulutlu. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. Pazartesi günü artan bulutlar bekleniyor. Salı günü hafif yağmur ihtimali var. Pazartesi sıcaklığı 18°C, Salı günü ise 20°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir yağmurluk veya şemsiye bulundurulmalıdır. Nem oranı yüksek olacak. Bu günlerde nemin yarattığı rahatsızlıkları en aza indirmek için bol su içmek önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar öğle saatlerinde etkisini artırabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması tavsiye edilir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
