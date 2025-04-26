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Kocaeli 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava, bölgesel düzensiz yağışlarla birlikte 14°C civarında olacak.

Kocaeli 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava, bölgesel düzensiz yağışlarla birlikte 14°C civarında olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde ve rüzgar hızı 19 km/s olarak bekleniyor. Yağış olasılığı ise %67 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülüyor. 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar bu tarihte de 15°C seviyelerinde kalacak. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıklar 13°C civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymeniz, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların 15°C civarında olması, hafif bir mont veya kazak giymenizi gerektirebilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler tercih etmeniz, üşümemenize yardımcı olur. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korur ve dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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