Kocaeli 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 27 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10.7°C ile 21.6°C arasında seyredecek. Nem oranı %62 ile %80 arasında değişirken, rüzgar hızı 2.5 km/s ile 6.9 km/s arasında ölçülecek. 28 Kasım Cuma günü hava kapalı kalmaya devam edecek ve sıcaklıklar 12.7°C ile 16.8°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken yağmurluk ve şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

Hazar Gönüllü

27 Kasım 2025 Perşembe günü, Kocaeli genelinde hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar, en düşük 10.7°C, en yüksek 21.6°C civarında seyredecek. Nem oranı %62 ile %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 2.5 km/s ile 6.9 km/s arasında ölçülecek. Gün doğumu saati 08:00, gün batımı ise 17:34 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olabilir. 28 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 12.7°C ile 16.8°C arasında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu kalacak. 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 12.7°C ile 16.5°C arasında seyredecek. 30 Kasım Pazar günü hafif sağanak yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 10.9°C ile 14.5°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kapalı ve bulutlu havalarda güneş ışığı daha az olacak. Gün ışığından yeterince faydalanmak için öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirin. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

