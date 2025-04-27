Kocaeli 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 5.7°C ile 16.3°C arasında değişmektedir. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve 15-16°C civarında seyredecek. Nisan ayı sıcaklıkları bu aralıkta devam edecektir.
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