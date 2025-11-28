Kocaeli 28 Kasım Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'nde 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlar olacak. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Gün içinde en düşük sıcaklık 9.8°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 14.3°C civarında seyrederken, nem oranı %70 düzeyinde bulunacak. Rüzgar hızı ortalama 13.8 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 08:02, gün batımı saati ise 17:34 olarak bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 29 Kasım Cumartesi günü hafif yağmur düşmesi muhtemel. Sıcaklık 7°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise 6°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden planlarınızı yaparken esnek olmanız iyi olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini dikkate alarak, kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun giysiler seçmek gerekecek. Sahilde ya da açık alanlarda vakit geçirirken rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına göre ulaşım planlarınızı organize etmelisiniz. Trafik ve yol durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu durum olası aksaklıkların önüne geçebilir.