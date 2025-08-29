Kocaeli 29 Ağustos Cuma hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 31°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklık ise 18°C civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 ile %75 arasında değişecektir.

30 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C'ye çıkması, 31 Ağustos Pazar günü ise 35°C'ye ulaşması beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde, 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması engellenmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Hassas gruplar, özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Gerekirse serinlemek için kapalı alanlara geçilmelidir.

Aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınılmalıdır. Bu, yangın riskini azaltır. Yüksek sıcaklıklar barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve gereksiz tüketimden kaçınmak çevre ve toplum sağlığı açısından önemlidir.