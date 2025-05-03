Kocaeli 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü hafif gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında seyredecek. 6 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 19°C arasında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü hafif yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 8°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 4 ve 5 Mayıs tarihlerindeki yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sabah saatlerindeki sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Bu yüzden araç kullanırken hızınızı düşürmeli ve dikkatli olmalısınız. Gün boyunca sıcaklıkların artmasıyla birlikte uygun kıyafetler tercih etmelisiniz. Ayrıca güneş kremi kullanmalısınız. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.