Kocaeli 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü Kocaeli'de hava durumu tahminlerine göre hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C’ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %80 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat kadar bekleniyor.

1 Aralık Pazartesi günü Kocaeli’de sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında değişecek. Nem oranı bu dönemde yüksek kalmaya devam edecek. 2 Aralık Salı günü hava durumu çok bulutlu olacak. O gün sıcaklık 14°C ile 6°C arasında seyredebilir. 3 Aralık Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli aralıklarla hava bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 7°C arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmesi önemlidir. Uygun ayakkabı seçimi de ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uymak güvenlik açısından kritik bir durumdur. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu şekilde olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.