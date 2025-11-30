HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Günlük sıcaklık 16°C'ye kadar yükselebilirken, en düşük sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Yüksek nem oranı %80 olarak izleniyor. 1 Aralık'ta sağanak yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında değişecek. Yağışlı günlerde su geçirmez giysi ve uygun ayakkabı seçimi önemli. Dışarıda dikkatli olmak, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Kocaeli 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

30 Kasım 2025 Pazar günü Kocaeli'de hava durumu tahminlerine göre hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C’ye kadar yükselebilir. En düşük sıcaklık ise 11°C civarında seyredecek. Nem oranı %80 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat kadar bekleniyor.

1 Aralık Pazartesi günü Kocaeli’de sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında değişecek. Nem oranı bu dönemde yüksek kalmaya devam edecek. 2 Aralık Salı günü hava durumu çok bulutlu olacak. O gün sıcaklık 14°C ile 6°C arasında seyredebilir. 3 Aralık Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli aralıklarla hava bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 7°C arasında değişim gösterecek.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyilmesi önemlidir. Uygun ayakkabı seçimi de ıslanmaktan korunmak için gereklidir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uymak güvenlik açısından kritik bir durumdur. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bu şekilde olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralıKavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.