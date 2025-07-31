Kocaeli 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 31 Temmuz 2025 Perşembe, Kocaeli'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 30°C civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 15-23 km hızla esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %55, akşam %65 ve gece %83 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Ağustos Cuma günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. 2 Ağustos Cumartesi bulutlu ve güneşli olacak. 3 Ağustos Pazar ise yine bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 28-30°C, gece ise 19-22°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek, nem oranı ise önemli ölçüde yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlarken güneşin en yoğun olduğu saatlerden kaçınmak faydalı. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda su geçirmez bir şemsiye bulundurmakta yarar var. Rüzgar kuzeydoğu yönünden eseceği için, deniz kenarında dikkatli olunmalı. Denize girmeyi planlayanların can yeleği kullanmaları ve yüzme konusunda deneyimli olmaları önerilir.