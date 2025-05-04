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Kocaeli 4 Mayıs Pazar hava durumu! Bugün Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 4 Mayıs Pazar hava durumu tahminleri açıklandı. Kocaeli'de bugün hava durumu güneşli olacak.

Kocaeli 4 Mayıs Pazar hava durumu! Bugün Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Kocaeli'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bol güneş ışığı ile 23°C'ye kadar yükselecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları değişiklik gösterecek. 5 Mayıs Pazartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 27°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 27°C arasında seyredecek. 7 Mayıs Çarşamba günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 14°C ile 28°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek ve yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava bulutlansa da yağmur ihtimali düşük görünüyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bununla ilgili hazırlıklı olmanızda fayda var.

Gün boyunca güneşli saatlerde güneş koruyucu kullanmak, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için bol su içmeyi ve dengeli beslenmeyi ihmal etmeyin.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olarak açık hava etkinliklerinizi keyifle gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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