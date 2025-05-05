Kocaeli 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 19°C ile 10°C arasında değişecek. Salı günü hava daha güzel olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 19°C ile 10°C arasında kalacak. Çarşamba günü bulutlar arasında güneş aralıklı olarak görünecek. Bu günde sıcaklık 20°C ile 8°C arasında değişecek.

Mayıs ayı boyunca Kocaeli'de ortalama sıcaklıklar 17°C ile 22°C arasında seyrediyor. Bu dönemde yağış miktarı da önemli. Mayıs ayında Kocaeli'de ortalama 76 mm yağış düşüyor. Bu ayda 8 yağmurlu gün bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıkları 10°C ile 20°C arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza destek olur. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkate almak sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.