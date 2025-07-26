Kocaeli Başiskele’de çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanlarına yakın çalılık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan alevler kontrol altına alındı.

ALEVLER DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, alevler dronla görüntülendi. Görüntülere, yerleşim alanlarına yakın bölgede yükselen alevler yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır