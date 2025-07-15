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Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin, tırdan düşen konteynerin altında kalması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde seyreden Sinan Demir idaresindeki 34 DKT 578 plakalı otomobil ile 34 DCK 849 plakalı otomobil ve Şahin K. yönetimindeki 41 AYC 798 dorse plakalı tır kazaya karıştı. Kazanın şiddetiyle Sinan Demir'in kullandığı otomobil, tırdan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu.

Kocaeli de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 34 DKT 578 plakalı otomobilde sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kocaeli de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı 2

TIR DORSESİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ARAÇTAKİ BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Konteynerin düştüğü otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir'in kaza yerinde, Ramazan Budak, Ümit Adsay ile Muhammet Zengin'in ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.

Kocaeli de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı 3

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan tır sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı.

(İHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli Dilovası kaza
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