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Reklam adı altında 'İsrail' propagandası! ABD merkezli gazetede tepki çeken harita

ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times'ta büyük bir skandala imza atıldı. Bir reklam kampanyası için kullanılan sözde haritada Filistin ve Golan Tepeleri İsrail sınırları içinde gösterildi. Olay büyük tepki çekerken gazetenin muhabiri açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Reklam adı altında 'İsrail' propagandası! ABD merkezli gazetede tepki çeken harita
Melih Kadir Yılmaz

ABD'de skandal bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu. Ülkenin önemli gazeteleri arasında gösterilen Los Angeles Times, İsrail işgalindeki; Gazze, Batı Şeria ve Golan Tepeleri’ni yok saydı ve Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan bölgeyi 'İsrail toprağı' olarak gösterdi.

SÖZDE 'REKLAM' HARİTASI

Turizm reklamı olarak yayımlanan sözde harita büyük tepkilere neden oldu. 'İsrail: Yaratılış Ülkesi' başlığı ile yayımlanan sözde reklam kampanyası, Los Angeles Times'ın markalı içerik birimi olan Los Angeles Times Studios tarafından hazırlandı.

Reklam adı altında İsrail propagandası! ABD merkezli gazetede tepki çeken harita 1

GAZETE MUHABİRİ AÇIKLAMA YAPTI

Bahsi geçen olay kısa sürede tepkilere neden olurken, gazete muhabiri James Queally, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Queally, ilanın editoryal kadrodan bağımsız hazırlandığını savundu.

"BİZİM HİÇBİR DAHLİMİZ OLMAYAN GAZETECİLİK DIŞI BİR YAN ŞİRKET"

Queally açıklamasında, "Açık olmak gerekirse LA Times bunu yapmıyor. LA Times Studios, gazete sahibimizin bizim markamızı kullanarak yönettiği, bizim hiçbir dahlimiz olmayan gazetecilik dışı bir yan şirket" dedi.

Reklam adı altında İsrail propagandası! ABD merkezli gazetede tepki çeken harita 2

Sözde reklam kampanyası uluslararası hukuka ise aykırılık teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2016 yılında aldığı karar, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu vurgularken, Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024’te İsrail işgalinin hukuksuzluğuna hükmetmişti.

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olayda İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), Mart 2012'de İsrail Hükümeti Turizm Ofisi’nin Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı gibi gösteren haritalı reklamını gelen şikayetler üzerine yayından kaldırtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd
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