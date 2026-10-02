Reklam adı altında 'İsrail' propagandası! ABD merkezli gazetede tepki çeken harita

ABD'de skandal bir olay dünya kamuoyunda gündem oldu. Ülkenin önemli gazeteleri arasında gösterilen Los Angeles Times, İsrail işgalindeki; Gazze, Batı Şeria ve Golan Tepeleri’ni yok saydı ve Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar olan bölgeyi 'İsrail toprağı' olarak gösterdi.

SÖZDE 'REKLAM' HARİTASI

Turizm reklamı olarak yayımlanan sözde harita büyük tepkilere neden oldu. 'İsrail: Yaratılış Ülkesi' başlığı ile yayımlanan sözde reklam kampanyası, Los Angeles Times'ın markalı içerik birimi olan Los Angeles Times Studios tarafından hazırlandı.

GAZETE MUHABİRİ AÇIKLAMA YAPTI

Bahsi geçen olay kısa sürede tepkilere neden olurken, gazete muhabiri James Queally, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Queally, ilanın editoryal kadrodan bağımsız hazırlandığını savundu.

"BİZİM HİÇBİR DAHLİMİZ OLMAYAN GAZETECİLİK DIŞI BİR YAN ŞİRKET"

Queally açıklamasında, "Açık olmak gerekirse LA Times bunu yapmıyor. LA Times Studios, gazete sahibimizin bizim markamızı kullanarak yönettiği, bizim hiçbir dahlimiz olmayan gazetecilik dışı bir yan şirket" dedi.

Sözde reklam kampanyası uluslararası hukuka ise aykırılık teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2016 yılında aldığı karar, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu vurgularken, Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024’te İsrail işgalinin hukuksuzluğuna hükmetmişti.

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir olayda İngiltere'deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), Mart 2012'de İsrail Hükümeti Turizm Ofisi’nin Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı gibi gösteren haritalı reklamını gelen şikayetler üzerine yayından kaldırtmıştı.