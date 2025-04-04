Kocaeli'de 648 kişi hastaneye kaldırıldı! "Hayatımda ilk defa yedim, zehir zıkkım oldu"

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan bir işletmeden 1 Nisan günü farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 646’sı müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edildi.

Soruşturma sürerken, tavuk döner yiyip zehirlenme şüphesiyle kendi ve yakınları hastaneye başvuranlar Demirören Haber Ajansı’na konuştu.

"GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜYE GİDİYORUM"

Döner yedikten sonra gece saatlerinde rahatsızlandığını belirten Kayhan Dölcel, “Hayatımda ilk defa yedim o da bana zehir zıkkım oldu” dedi. Hastanede 300’üncü vaka olduğunu ifade eden Dölcel, “Hastane ana baba günüydü, hepsi yerde kıvrılıyorlardı. Yatacak sedye yoktu, bizi karşı tarafa sevk ettiler. Orada boş oda vardı bir kişilik, bana serum taktılar. Kan tahlili yaptılar ilkinde kanımda pıhtı çıktı. Bir daha yaptılar sabah 5 gibi beni taburcu ettiler. İlaç yazdılar ‘bu ilaçlarınızı kullanın’ dediler. 3 gün geçti bana mısın demiyor. Gün geçtikçe kötüye gidiyorum. Vücudumun her tarafı ağrıyor. Halsizlik, baş ağrısı, uyku hiç yok, yeme içme hiç yok. Bugün de düzelmezsem hastaneye başvuracağım. Yazık günah değil mi? İnsanların canı ile uğraşıyorsunuz. Satılmayacak malı çöpe dökeceksin kardeşim satmayacaksın. Sen lokantacısının malının iyi ya da kötü olduğunu çok iyi bilirsin” dedi.

"BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİ DE OLAYIN İÇİNDE DAHİL"

Eşi ve kız kardeşinin işletmeden sipariş verdiğini ve rahatsızlandığını söyleyen Yunus Emre, “Bu işletmeden yemek siparişi veriyorlar. Yemeklerini yedikten 4-5 saat sonra rahatsızlıkları başlıyor. İlk süreçte hafif olduğu için hastaneye gitmedik. Gece 2 gibi hastaneye gitme gereksinimi duyduk. Hastane zaten ana baba günüydü. Herkes zehirlenmişti, küçük çocuklar özellikle orada tabiri caizse kıvranıyordu, çok kötü haldeydiler. Biz de testleri verdik kan testi sonuçlarını bekledik. O sıra serum takıldı. Oradaki insanlar ile de konuştuk. Herkesin dönerden zehirlendiğini öğrendik. Daha sonra biz bu olayı araştırdığımızda tarihi geçmiş tavuk ve et ürünlerinin piyasaya bir şekilde pazarlanıp satışa sunulduğunu da öğrendik. Şu anda isim vermek doğru olmaz, büyük market zincirleri de olayın içine dahil. Yaklaşık 3 gündür kız kardeşim ve eşim yemek yiyemiyor. Taburcu oldular ama evde hiçbir şekilde işlerine yönelemiyorlar” diye konuştu.

Bayramın 3’üncü günü işletmede ailesiyle döner yediğini belirten Muhammet İsmail Bülbül (14) ise “Hastaneye gittik, hastane baya kalabalıktı. Triaj bölgesinden dışarıya kadar taşmıştı. Biz de duramadık çıktık, ben ishal olarak atlattım. Kardeşim ve annem sabah 10’dan beri hastanedeler. Hala daha serum yiyorlar. Kardeşim kusarak uyandı şimdi durum biraz daha iyi. Annemin de beli ağırdı baya kötü oldu. Babam dün geceden beri hastanede. Gece yarısı gibi gitti 02.30 gibi geri döndü o da baya kötü oldu. Ben çok şükür ishal ile beraber atlattım” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır