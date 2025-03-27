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  4. Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

27.03.2025 16:11
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'de 7 katlı binada yangın: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, alt kattaki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla üst kattaki dairelerin balkon ve pencerelerinden tahliye edildi.

Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kocaeli
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