Kocaeli'de amca dehşeti! Yeğenlerine kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde aralarında husumet bulunan amca F.Y., evde tartıştığı yeğenlerine tabanca ile kurşun yağdırdı. Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman hayatını kaybederken, M.S. ise yaralandı. Amca F.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. F.Y. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan yeğenleri Gazi Zafer Yaman, Güven Yaman ve M.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında amca F.Y. tabancayla yeğenlerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 3 akraba kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan M.S. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay yerinde bulunan amca F.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelme ekiplerinin cadde ve evdeki çalışmalarının ardından Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)