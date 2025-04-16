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Kocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldı

Kocaeli'de balıkçılar, denizlerde av yasağının başlamasıyla tekne ve ağlarını onarmaya başladı.

Kocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldı

Karamürsel ilçesinde "gırgır" diye adlandırılan balıkçı tekneleri, av yasağının başladığı 15 Nisan'dan önce tuttukları son balıkları Ereğli Balık Hali'ne bıraktı. Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılar, tekne ve ağlarını bakım ve onarıma aldı.

Balık komisyoncusu Şeref Üstbaş, AA muhabirine, bu sezon bol palamut avlandığını dile getirerek, "Hamsi ve istavritte sıkıntı yaşadık ama yine de iyi geçti. İnşallah önümüzdeki sezon da iyi olur. Bizim sezonumuz senenin 365 günü devam ediyor, küçük teknelerin tuttukları balıkları satışa çıkarıyoruz. Balık azlığından kaynaklı fiyatlarda ister istemez oynama olur." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Ali Kırgız da sezonun yıl başına kadar bereketli geçtiğini aktararak, "İlk zamanlar özellikle Karadeniz'de palamut ve lüfer boldu, çinekop azdı." dedi.

Balıkçı Hüseyin Yolcu ise bu sezon denizlerde lüfer, istavrit, hamsi ve palamut görüldüğünü belirterek, sezonun iyi geçtiğini söyledi.

Yolcu, dünden itibaren gırgırlara avın yasaklandığını aktararak, "Şimdi küçük teknelerin tuttuğu balıkları satacağım, haliyle balık az olacağından fiyatlarda artış olur. Şu anda tezgahımda mezgit var, onun da kilosunu 150 liradan satıyorum." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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