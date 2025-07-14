Kocaeli'de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır