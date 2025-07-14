HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de 2 otomobil ve TIR kazaya karıştı. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı. Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli'de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile TIR, çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü.

Kocaeli de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti 1

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Kocaeli de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti 2

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli de can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti 3

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum’da trafo patladı: Oto geri dönüşüm atölyesi ve arı kovanları yandıÇorum’da trafo patladı: Oto geri dönüşüm atölyesi ve arı kovanları yandı
Bugünkü karara işaret etti! "Yanlış yoldan döneceklerinin işareti olmasını umuyorum"Bugünkü karara işaret etti! "Yanlış yoldan döneceklerinin işareti olmasını umuyorum"

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Napoli'den Osimhen için Galatasaray'a yeni talep

Napoli'den Osimhen için Galatasaray'a yeni talep

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi

Hazırlık maçında netleşti! Okan Buruk o iki ismin üstünü çizdi

Can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Can pazarı yaşandı! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP'de 3 isme ihraç istemi

Baklava kutusu içindeki para görüntüleri gündem olmuştu! CHP'de 3 isme ihraç istemi

Cinayet gününden skandal fotoğraflar ortaya çıktı

Cinayet gününden skandal fotoğraflar ortaya çıktı

ABD Ankara Büyükelçiliği duyurdu! Vize başvurularında ilginç şart

ABD Ankara Büyükelçiliği duyurdu! Vize başvurularında ilginç şart

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.