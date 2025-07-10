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Kocaeli'de çocuk gürültüsü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçakladı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir apartmanda, çocuk gürültüsü sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Alt ve üst kat komşular arasında yaşanan kavgada, bir kadın bıçakla yaralandı. Yaralı adın ameliyata alınırken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'de çocuk gürültüsü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçakladı!

Korkunç olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Metalciler Sokak’ta bulunan Metalciler Apartmanı’nda meydana geldi.

KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

İddiaya göre, apartmanda alt ve üst katta oturan komşular arasında çocuk gürültüsü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine alt katta oturan A.A., eline aldığı bıçakla komşusu Ajda Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

Kocaeli de çocuk gürültüsü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçakladı! 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ş., sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Kocaeli de çocuk gürültüsü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçakladı! 2

Şüpheli A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Derince Yenikent Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polis, apartman çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Kocaeli
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