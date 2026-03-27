Kocaeli’de eğlence mekanına saldırı: 3 kişi öldürüldü! Dehşet anları ortaya çıktı

Kocaeli’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bar saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Kocaeli’de 3 kişinin hayatını kaybettiği bar saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde gece 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı.

KOCAELİ’DE EĞLENCE MEKANINA OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Saldırıda, mekanın sahibi Volkan B. (42), iş adamı ve Kocaelispor kongre üyesi Cem Ö. (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Ç. ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan B. ve eski polis memuru Ç., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL İLE MEKANI BÖYLE TARAMIŞLAR

Öte yandan dehşet verici olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde tramway geçtikten hemen sonra bir otomobilin mekana yaklaşması yer alıyor. Üç kişi mekanın kapısının önünde beklerken, bir kişi saldırıdan hemen önce içeriye giriyor.

Mekana yaklaşan otomobilden ateş açılması neticesi bir kişi yere düşüyor, diğer şahıs ise park halindeki arabanın arkasına saklanıyor.

Zanlılar yaklaşık 5 saniye içerisinde ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Görüntülerin sonunda, bölgede devriyede bulunan bir polis ekibi koşarak olay yerine geliyor.

Polis ekibinin yanındaki ters kelepçeli şahıs dikkat çekerken, iki kişi ise mekandan koşarak çıkıp, otomobile binerek uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı bar
