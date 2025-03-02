Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü! 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı, sahur vakti neredeyse bir aile yok oluyordu

Olay, sabaha karşı Atalar Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5'inci katta ikamet eden bir aile, sahura uyandıkları sırada çatıdan duman yükseldiğini fark etti.

Evin içine dolan dumanları görünce panikleyen aile, apartmandaki diğer sakinleri hızla uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatı ve 5'inci kattaki dairenin bir kısmı zarar gördü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.