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Kocaeli'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Kocaeli, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Kocaeli'de bugün hava yer yer yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Kocaeli'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Kocaeli'de, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları beklenmektedir. Sıcaklıklar 9,5°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %78 civarında olacak. Rüzgar hızı 12,2 km/sa olarak tahmin edilmektedir.

2 Mayıs Cuma günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 10,9°C ile 15,8°C arasında olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde kalacak. Rüzgarın hızı 12,2 km/sa olarak öngörülüyor.

3 Mayıs Cumartesi günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 11,4°C ile 16,1°C arasında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 13,0 km/sa olarak tahmin ediliyor.

4 Mayıs Pazar günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 11,4°C ile 15,5°C arasında olacak. Nem oranı %76 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 14,4 km/sa olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken ve yağışlı olması öngörülmektedir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yoğun yağış saatlerinde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Evde kalınan zamanlarda, yüksek nem oranı nedeniyle odaların iyi havalandırılması önemlidir. Bu, rutubet oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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