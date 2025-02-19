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  4. Kocaeli'de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 asker yaralı

Kocaeli'de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 asker yaralı

19.02.2025 21:04
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Kocaeli Karamürsel'de devriye görevi yapan jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu iki asker yaralandı.

Kocaeli'de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 asker yaralı

Kaza, Karamürsel ilçesi Aşıklar Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri devriyeye çıktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgesinde ilerleyen jandarma aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Uçuruma devrilen araç içerisinde 2 jandarma personeli araçta mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 JANDARMA YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 2 jandarma personeli, bulundukları yerden çıkartıldı.

JGHJ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı personel hastaneye kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli jandarma kaza
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