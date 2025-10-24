HABER

Kocaeli'de kahreden olay! 19 yaşındaki Arda, kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Arda Aydın (19), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.

Kaza, 21 Ekim'de Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi’nde meydana geldi. Arda Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Aydın, bugün tüm çabalara rağmen hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Ailesine teslim edilen Arda Aydın’ın cenazesi, Çenedağ Mahallesi’nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Derince Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
