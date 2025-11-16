HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisi, yükünün boşaltılmasının ardından kurtarıldı.

Kocaeli'de karaya oturan gemi kurtarıldı

Hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında karaya oturan, Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki "RAPID" adlı kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının, 10 Kasım'da "SEMA 1" adlı platforma yüzer vinç yardımıyla aktarım işlemi dün akşam saatlerinde sona erdi.

Yükün boşaltılması sonucu geminin yüzeye doğru hareket etmesiyle kurtarma çalışmaları da gece saatlerinde başladı. Gemi 2 römorkör eşliğinde Kefken Adası'ndaki güvenli bölgeye çekildi.

Geminin burada bakım ve kontrollerinin yapılacağı, ardından gerçekleştirilecek değerlendirmenin sonucuna göre sökülmesine veya taşınmasına karar verileceği öğrenildi.

Öte yandan, "SEMA 1" adlı platformda bulunan yükün ise gün içerisinde römorkörler yardımıyla Karadeniz Ereğli Limanı'na götürülmesi planlanıyor.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklenmesi üzerine başlatılan çalışmalarda 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopterle kurtarılmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulunduSivas’ta kayıp 80 yaşındaki şahıs ölü bulundu
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralıAkrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.