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  4. Kocaeli'de kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Kocaeli'de kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.03.2025 19:09
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de kaza: 2 otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfez Kent Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FT 090 ile 34 FVV 680 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 FVV 680 plakalı otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Derince Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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Araçlarda maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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