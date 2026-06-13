HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli’de kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Darıca'da LGS öncesi kimliğini kaybeden öğrenciye polis yardımcı oldu. Geçici kimlik çıkarılarak, sınava yetiştirildi.

Kocaeli’de kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi kimliğini kaybeden öğrenci için polis seferber oldu.

Kocaeli’de kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava polis yetiştirdi 1

Deniz Yıldızları Ortaokulu’nda sınava girecek olan öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Darıca Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli polis memurları, öğrenciyi motosikletle Darıca İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne götürdü.

Burada öğrenci için kısa sürede geçici kimlik belgesi düzenlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri öğrenciyi sınava gireceği Deniz Yıldızları Ortaokulu’na ulaştırdı.

Öğrenci, LGS sınavına zamanında giriş yaptı.

Kocaeli’de kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava polis yetiştirdi 2


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'ten AP'nin 'yaptırım' iddiasına çok sert yanıtBakan Gürlek'ten AP'nin 'yaptırım' iddiasına çok sert yanıt
Sakarya'da denize girmek yasaklandıSakarya'da denize girmek yasaklandı

Anahtar Kelimeler:
polis Darıca eğitim kimlik lgs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

ABD'den gelen ihbar Türkiye'deki istismarı ortaya çıkardı

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

ABD sürprize izin vermedi! Paraguay'ı farklı geçti

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş ile Şamil Tayyar birbirine girdi!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.