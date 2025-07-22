Kocaeli'de kimya firmasında yangın

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kimya firmasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE ALEVLERİN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin daha fazla büyümesini engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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