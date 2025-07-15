Kocaeli'de korkunç anlar! Herkes çığlıklar içinde izledi... İntihar girişiminde bulunan kadının beli ve kalçası kırıldı

Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulundu. Evinin balkonuna çıkan kadın, balkonda bulunan çocuğun gözleri önünde kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.

BELİ VE KALÇASI KIRILDI

Önce balkona çarpan kadın daha sonra bir iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kadının beli ve kalçası kırıldı.

MAHALLELİ ÇIĞLIKLAR İÇİNDE İZLEDİ

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mahallelinin olayı çığlıklar içinde izlediği görüldü. Durum ekiplere bildirilirken, olayın neden yaşandığı ise henüz bilinmiyor.