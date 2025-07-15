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Kocaeli'de korkunç anlar! Herkes çığlıklar içinde izledi... İntihar girişiminde bulunan kadının beli ve kalçası kırıldı

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Melih Kadir Yılmaz

Korkunç olayın adresi Kocaeli oldu. Kimliği henüz belli olmayan bir kadın, bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulundu. Kendisini metrelerce yükseklikten yere bırakan kadın, önce balkona çarptı sonra da bir iş yerinin çatısına düştü. Kadının beli ve kalçası kırılırken, mahalleli olayı çığlıklar içinde izledi. Öte yandan korkunç olay balkonda duran çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. İşte detaylar...

Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı intihar girişiminde bulundu. Evinin balkonuna çıkan kadın, balkonda bulunan çocuğun gözleri önünde kendisini metrelerce yükseklikten aşağıya bıraktı.

Kocaeli de korkunç anlar! Herkes çığlıklar içinde izledi... İntihar girişiminde bulunan kadının beli ve kalçası kırıldı 1

BELİ VE KALÇASI KIRILDI

Önce balkona çarpan kadın daha sonra bir iş yerinin çatısına düştü. Ağır yaralanan kadının beli ve kalçası kırıldı.

Kocaeli de korkunç anlar! Herkes çığlıklar içinde izledi... İntihar girişiminde bulunan kadının beli ve kalçası kırıldı 2

MAHALLELİ ÇIĞLIKLAR İÇİNDE İZLEDİ

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mahallelinin olayı çığlıklar içinde izlediği görüldü. Durum ekiplere bildirilirken, olayın neden yaşandığı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kocaeli Kadın
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