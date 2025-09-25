HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli'de otomobil ve kamyonet çarpıştı! 3 Yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Üç kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil ve kamyonet çarpıştı! 3 Yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda, Hacı Halil Mahallesi geçişinde oldu. Dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nurettin G. yönetimindeki otomobil ile Bekir B. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kamyonet kaza sonrası yol kenarındaki bariyerlerin üzerine uçtu. Olayı görenler, hemen ekipleri haberdar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Kamyonetteki sürücü Bekir B., eşi Gülay B. ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli de otomobil ve kamyonet çarpıştı! 3 Yaralı 1

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tunç'tan yeni anayasa çıkışıBakan Tunç'tan yeni anayasa çıkışı
22 yaşındaki Türk öğrenci, NASA’nın güvenlik açığını buldu! İsmi onur listesine yazılacak22 yaşındaki Türk öğrenci, NASA’nın güvenlik açığını buldu! İsmi onur listesine yazılacak

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze Otomobil kamyonet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.