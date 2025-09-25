Kocaeli'de otomobil ve kamyonet çarpıştı! 3 Yaralı

Kaza, D-100 kara yolunda, Hacı Halil Mahallesi geçişinde oldu. Dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nurettin G. yönetimindeki otomobil ile Bekir B. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Kamyonet kaza sonrası yol kenarındaki bariyerlerin üzerine uçtu. Olayı görenler, hemen ekipleri haberdar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü. Kamyonetteki sürücü Bekir B., eşi Gülay B. ve bir çocuk yaralandı. Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır