Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

Cansu Akalp

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kocaeli de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürüyor.

VALİ İLHAMİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

