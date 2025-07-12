HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında fabrikada büyük çapta zarar oluştu.

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak’taki bir plastik varil üretim fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Üretim alanında bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu oluşan yoğun siyah duman gökyüzünü kaplarken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında, fabrikanın üretim bölümünde zarar oluştu. Alevlerden etkilenen bitişikteki iş yerinde ise küçük çaplı zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildiBatman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi
Kocaeli'de fabrikada yangın! Ekipler sevk edildiKocaeli'de fabrikada yangın! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi

Erdoğan 'üçümüz karar aldık' dedi, DEM Parti'den ilk tepki geldi

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Dünya devinin elinden aldı! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi!

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.