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Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kocaeli'de tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Süllü Mahallesi Akağaç mevkisinde bulunan yeni hasat edilmiş buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 40 dönümlük alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekiplere, köy sakinleri de traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, tarladaki yaklaşık 400 saman balyası yandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın Kocaeli
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